Konyaspor, Malatyaspor hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos Cuma günü Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda, dün oynanan Bursaspor mücadelesine ilk 11’de maça başlayan oyuncular, yenileme çalışması yaptı.

İdman, çift kale maç, savunma-hücum organizasyonları ve şut çalışması ile tamamlandı.

AA