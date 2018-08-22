Konyaspor, duran toplardan muzdarip

Atiker Konyaspor’un kurumsal iletişim ve medyadan sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, ligin ilk iki haftasında kalelerinde gördükleri 5 golün de duran toplardan geldiğini ve bu durumun çözülmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyaspor deplasmanında büyük bir fırsatı değerlendiremediklerini belirtti.

Antalyaspor maçını kazanarak haftayı lider kapatmak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini anlatan Çınar, şöyle devam etti:

"Üçüncü haftaya lider girmek için gerekli skor üstünlüğünü de yakaladık ancak bir puanı rakibimize ikram ettik. 1-0 geriye düştükten sonra bir süre bocaladık. Bu durumu çabuk atlattık ve oyunda hakimiyetimizi kabul ettirdik. Nitekim skoru 3-1’e taşıdıktan sonra da net pozisyonlara girdik lakin atamadık ve karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı."

Recep Çınar, ligin 3. haftasında 26 Ağustos Pazar günü Bursaspor ile yapacakları maçta, saha ve seyirci avantajını kullanarak galip gelmek istediklerini aktardı.

Artık gol sorunu yaşamayan ve rakip kim olursa olsun pozisyon üretebilen bir takım olduklarını vurgulayan Çınar, "Bursaspor güçlü bir ekip. Rakibimize saygı duyuyoruz lakin kazanan taraf biz olacağız. Takımımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ölü toplardan 2 haftada 5 gol yedik"

Boy ortalaması en yüksek takımlardan biri olduklarına dikkati çeken Recep Çınar, "İki haftada ölü toplardan yediğimiz 5 gol var ve muhakkak bu soruna çare bulmamız gerekiyor. Maalesef bu can sıkıcı durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Recep Çınar, yeşil-beyazlı futbolculara güvendiğini belirterek, "İnanıyorum ki bundan sonraki maçlarda özellikle duran top varyasyonlarında oyuncularımızın konsantrasyonu üst düzeyde olacak. İnşallah bir daha böyle golleri filelerimizde görmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA