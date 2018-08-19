Konya’da Motodrag heyecanı

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Konya’da yapıldı.

19 Ağustos 2018, Pazar 17:00
- A +

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2018 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 1. ayak yarışları, Konya’da yapıldı.

Saraçoğlu Spor Tesisleri Drag Pisti’ndeki organizasyona, Konya’nın yanı sıra Ankara, Mersin, Manisa, İstanbul ve Antalya’dan yarışmacılar katıldı.

Tribünleri dolduran sporseverler, 402 metre uzunluğundaki pistte yapılan yarışları heyecanla izledi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

Süper Street: 1. Caner Kit, 2. Halil Fıstık, 3. Furkan Özdemir

Pro Street: 1. Ahmet Hazal Şengül, 2. Nazlıcan Bilim, 3. Deniz Öz

Street 750 cc: 1. İbrahim Nişli, 2. Furkan Özdemir, 3. Metin Çal

Street 600 cc: 1. Halil İbrahim Çal, 2. Orhan Karabaş, 3. Mesut Avşar

Street 2: 1. Mustafa Bilim, 2. Ayhan Başoğlu, 3. Halil Fıstık

Pro 300: 1. İbrahim Nişli, 2. Süleyman Kartaşmış, 3. Murathan Yiğit Yıldız

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;