Konya’da Motodrag heyecanı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2018 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 1. ayak yarışları, Konya’da yapıldı.
Saraçoğlu Spor Tesisleri Drag Pisti’ndeki organizasyona, Konya’nın yanı sıra Ankara, Mersin, Manisa, İstanbul ve Antalya’dan yarışmacılar katıldı.
Tribünleri dolduran sporseverler, 402 metre uzunluğundaki pistte yapılan yarışları heyecanla izledi.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
Süper Street: 1. Caner Kit, 2. Halil Fıstık, 3. Furkan Özdemir
Pro Street: 1. Ahmet Hazal Şengül, 2. Nazlıcan Bilim, 3. Deniz Öz
Street 750 cc: 1. İbrahim Nişli, 2. Furkan Özdemir, 3. Metin Çal
Street 600 cc: 1. Halil İbrahim Çal, 2. Orhan Karabaş, 3. Mesut Avşar
Street 2: 1. Mustafa Bilim, 2. Ayhan Başoğlu, 3. Halil Fıstık
Pro 300: 1. İbrahim Nişli, 2. Süleyman Kartaşmış, 3. Murathan Yiğit Yıldız
AA