Bursaspor'un bir dönem transfer gündeminde yer alan Nijeryalı stoper Kenneth Omeruo, İspanya'nın 1'inci Lig ekilerinden Leganes Kulübü'ne kiralandı. Omeruo'nun bonservisini elinde bulunduran İngiliz devi Chelsea, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Nijeryalı stoperin 2018-2019 sezonunu İspanya'da kiralık olarak geçireceğini duyurdu.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, daha önce Omeruo için yazışmaların yapıldığını ve kulübünden haber beklediklerini ifade ederken, son yapılan görüşmede Omeruo'nun yıllık ücretindeki artış talebi yeşil beyazlı yönetim tarafından kabul görmemiş ve transfer askıya alınmıştı.

Son 3 sezonunu Süper Lig'de kiralık olarak geçiren Kenneth Omeruo, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giymişti.