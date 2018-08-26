Kemal Özdeş: En zor deplasmanda bu skor mutluluk verici

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise ligin en önemli deplasmanlarından birinde 3-0 kazanmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Oyuna bilmesini ve karşılıklı kontra ataklara neden oldu. Bu oyun bizim için hiç sağlıklı bir oyun değildi, çünkü önemli oyuncuları var. Evet bizim de önemli oyuncularımız var ama bizim sonlamadığımız her atak çok kolay şekilde kalemizde pozisyon olmaya başladı. Oyunun ilk 10 dakikasında rakibimiz 2 çok önemli gol fırsatından yararlanamadı. Belki en etkili olduğumuz anlar oluşmaya başlamıştı maçta. Bunlardan biri gole çevirdik. Biraz daha dikkatli olsak bu boşluklardan faydalanabilirdik. Oyunun ikinci yarısında dengeli oynamanın önemini paylaştım oyuncularımla, ikinci yarı biraz daha bloklar arasını daha mesafeli tuttuk, istediğimiz gibi tuttuk. Sayısal olarak yine ikinci yarı Sivas takımının olağanüstü bir gayreti vardı gol atabilmek için. Bizi birinci bölgeye oynamaya zorladılar. Çok orta geldi, ama bu kez orta alan ve savunmamız çok fazla pozisyon vermedi. Dönen topları kullanarak etkili oyunumuza döndük. İkinci golü bulduktan sonra oyun koptu gibi oldu. Burada topa sahip olmak çok önemliydi. Ama bugün rakibimiz de çok istekliydi ve iştahlıydı. 3-0 gibi bitti bu maç ama her iki takımın da kazanabileceği bir maç oldu. Bugün gol yeseydik farklı bir skor olabilirdi. Elbette burada 3 gol beklemiyorduk ama böyle kazanmak da mutluluk verici" dedi.