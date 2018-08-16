Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı basketbolcu Kelsey Mitchell'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kadın Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Kelsey Mitchell'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kadın Basketbol Takımımız, Kelsey Mitchell ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

12 Kasım 1995 doğumlu, 173 cm boyundaki Kelsey Mitchell guard olarak görev almaktadır.

Ohio St. mezunu olan Kelsey, son sezonunda (2017-2018) 35 maçta görev aldı ve 24.3 sayı, 3.2 ribaund, 4.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kelsey Mitchell 2018 yılında Indiana Fever tarafından 1. tur 2. sıradan draft edildi.

Indiana forması altında 32 maça çıkan başarılı basketbolcu; 12.8 sayı, 1.7 ribaund ve 2.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kelsey Mitchell, 2018-2019 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı."