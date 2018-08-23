Sezonun ilk maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 ile geçen Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Erol Bulut yönetimindeki Malatya, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Ligin ilk haftasında Antalyaspor'u mağlup eden ardından geçen hafta Bursaspor ile golsüz berabere kalan Kayserispor, evinde alacağı galibiyetle rakibine dur demek istiyor. Yeni Malatya'da hedef ise renkdaşı karşısında galip gelerek 3'te 3 yapmak.

Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25 Ağustos Cumartesi günü Kadir Has Kayseri Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

''Göztepe ve Fenerbahçe maçları geride kaldı''

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, lige 2 galibiyetle başlamanın sevindirici olduğunu aktararak, alınan başarıdan dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutladığını dile getirdi.

Sezonun yeni başladığını, önlerinde uzun bir maraton olduğunu aktaran Adil Gevrek, "Daha 32 hafta var. İki maç kazandık diye havalara girmemek gerekiyor. Bazen de 2 maç üst üste kaybedebilirsin, futbolda böyle şeyler var. Biz bu anlamda haddimizi biliyoruz. İlk 2 maçı kazandık ama maraton uzun. Göztepe ve Fenerbahçe maçları geride kaldı. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.



