Kayserispor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0-0
Süper Lig'e Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederek başlayan, ardından evinde Fenerbahçe'yi eli boş göndererek tüm dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşma 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Kayserispor ile Yeni Malatyaspor golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 3 maç sonunda 7 puana, Kayserispor 5 puana yükseldi.
Detaylar birazdan...
MAÇTAN DAKİKALAR...
Mücadele başladı...
2. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Guilherme’nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Pereira’nın ortasında, altıpas içerisine koşu yapan Boutaib’in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.
7. dakikada Adem Büyük’ün kafayla indirdiği topa hareketlenen Aleksic’in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada sol kanattan gelişen atakta Bilal Başacıkoğlu’nun ortasına ceza sahası içesinde topla buluşan Chery’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinde auta çıktı.
28. dakikada Kayserispor ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan Adem Büyük’ün sol çaprazdan şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
40.dakikada Evkur Yeni Malatyaspor’lu Ahmed Ildiz’in kalecisine göndermek istediği geri pasında topu kapan Umut Bulut, sol çaprazdan rakip takım ceza sahasına girdi. Kalesini zamanında terk eden kaleci Ertaç Özbir, Umut Bulut’un şutunda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İLK 11'LER:
Evkur Yeni Malatyaspor'un 11'i: Ertaç, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Buğra, Ahmed, Guilherme, Pereira, Aleksic, Adem Büyük, Boutaib
Kayserispor'un 11'i: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Rotman, Mensah, Bilal, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut