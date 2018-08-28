Transfer döneminin en sessiz takımı Kasımpaşa, Süper Lig’in bu sezon en flaş takımı oldu.

Kemal Özdeş yönetiminde Rize ve Başakşehir’den sonra Sivas’ı da devirip tarihinde ilk kez sezona 3’te 3 yaparak zirveye kurulan İstanbul ekibinin büyük başarısının perde arkasını duyunca şaşıracaksınız.

2.5 sezondur, neredeyse bütün otoritelerin, “Zayıf kadrosuyla lige tutunması zor” yorumlarına rağmen ligin en dar oyuncu grubuyla harika işler yapan Özdeş’in takımının bütçesi yalnızca 11 milyon Euro... Süper Lig’deki Anadolu takımlarının neredeyse yarı bütçesiyle mücadele eden Paşa’nın kadrosundaki oyuncuların yıllık kazançlarının toplamı, 3 haftada geride bıraktığı devlerle kıyaslandığında ise adeta ortaya bir uçurum çıkıyor.

Alkışlar Özdeş’e

Öyle ki, 3 büyüklerin yüksek maaşlarıyla sık sık eleştiri konusu olan 3’er oyuncusunun senelik maaşlarıyla Kasımpaşa’nın bütçesi denk durumda. Buna karşılık İstanbul ekibinin alternatifi olmayan kadrosuyla oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar alkışı fazlasıyla hak ediyor.

Alex'ten sonra ilk kez Diagne

Geçen sezonun devre arasında geldiği Kasımpaşa’da çıktığı 17 lig maçını 12 golle tamamlayan, sezona da 3 maçta 5 golle başlayan Diagne rekora koşuyor. Senegalli forvet, 2006-2007 sezonunda 3 maça 5 golle damga vuran Alex de Souza’dan sonra bu performansı ortaya koyan ilk oyuncu oldu.

Kasımpaşa’nın Çin’den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu, İstanbul ekibindeki formuyla ilk kez Senegal Milli Takımı’na davet aldı.

Ömer Necati Albayrak