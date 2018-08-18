Kasımpaşa’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 20 Ağustos Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas ve top kapma çalışmasının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdiği ifade edildi.

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.