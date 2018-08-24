Kasımpaşa’da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında 26 Ağustos Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulübün Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas idmanıyla devam eden antrenman 5’e 2 top kapmanın ardından yapılan şut çalışmalarıyla sona erdi

Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız ve Enes Sarı, kaleci antrenörü Tolga Özgen ile takımdan ayrı çalıştı. Kaleciler, şut idmanında değişimli olarak kaleye geçti.

Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve akşam saatlerinde hava yolu ile Sivas’a gidecek.