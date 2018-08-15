Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'e hazırlanıyor
Kasımpaşa, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. haftasında Medipol Başakşehir ile 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 21:45’de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 20 Ağustos Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas, 5’e 2 top kapma ve pozisyon çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.
Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.