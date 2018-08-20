Kasımpaşa, Belçika’nın Anderlecht takımından savunma oyuncusu Josue Humberto Gonçalves de Sa’yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Portekizli stoper, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulübün Kemerburgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin de katıldı.

Futbol hayatına Portekiz’in Sporting Lizbon takımı altyapısında başlayan Sa, 2011-2012 sezonunda Portekiz 1. Lig ekiplerinden Chaves takımında kiralık oynadı. Daha sonra Guimaraes B Takımı’na katılan Sa, 2013-2016 sezonlarında Vitoria Guimaraes takımında forma giydi.

Geçen sezon başında Anderlecht’e transfer olan Josue Sa, Belçika temsilcisinde 26 maçta süre aldı.