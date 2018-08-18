Spor Toto Süper Lig'e Akhisarspor galibiyetiyle başlayan, UEFA Avrupa Ligi'nde de Avusturya deplasmanında 2-1 mağlup olmasına rağmen Play-Off turuna yükselmeyi başaran Beşiktaş, ligdeki ilk deplasman karşılaşmasında Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor karşısında çıkıyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda yarın saat 19.15'te oynanacak olan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Erzurum ekibinde Beşiktaş maçı öncesinde herhangi bir eksik bulunmazken, siyah-beyazlılarda ise yalnızca antrenman eksiği olan Atiba Hutchinson kadroya alınmadı. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'in ilk haftası olmak üzere şu ana kadar 5 resmi karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. LASK Linz deplasmanında rakibine 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu maçı kaybetmesine karşın UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi. Ligin ilk haftasında Konyaspor'a konuk olan BB Erzurumspor ise, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2'lik beraberliği yakalamasına karşın, 85. dakikada Yatabare'nin golüne engel olamayıp 3-2 mağlup olmuştu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk maçında ortaya koyduğu futbolla alkış almıştı.

Güneş'ten farklı 11

LASK Linz karşılaşmasında, Gökhan Gönül ve Necip'i dinlendiren, bu futbolcuların yerine Enzo Roco ve Adriano'yu ilk 11'e süren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Erzurum deplasmanında farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Özellikle son dönemde şans vermediği Negredo'nun, son 20 dakika oyuna dahil olup istekli bir görüntü çizmesi ve turu getiren golü nedeniyle bu futbolcuya BB Erzurumspor deplasmanında ilk 11'de şans vermesi beklenen Güneş, Quaresma'ya yer açmak için de farklı bir taktikle sahaya çıkmayı düşünüyor.

Beşiktaş'ın, BB Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Tolga-Gökhan, Pepe, Roco, Adriano (Caner) - Medel, Tolgay, Lens, Babel, Quaresma - Negredo.