Kartal Özmızrak: Hedefimiz her zaman madalya takabilmek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma yolunda oynayacakları Karadağ ve Slovenya maçları öncesinde hazırlıklarına başlarken, genç basketbolcu Kartal Özmızrak, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki basketbolcu, Karadağ ve Slovenya maçlarından alınacak galibiyetin Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük avantaj sağlayacağını ifade ederek, "Çok önemli iki maç. Öncelikle üst gruba galibiyetlerle başlamak bizim için çok iyi ve avantajlı olacak. Çalışmaya erken başladık. Bunun da meyvelerini toplamak istiyoruz. Slovenya kampı olacak. Bu kampı en iyi şekilde gçeirip oynayacağımız hazırlık maçlarıyla bu iki maça hazırlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ankara seyircisi basketbola her zaman sevgi duyuyor"

Kartal, Ankara'da oynanacak olan Karadağ maçı ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Maçlardan birisi Ankara'da oynanacak. Ankara seyircisi basketbola her zaman sevgi duyan bir seyirci. Hiçbir zaman bize destekleri bitmiyor. Basketbolu çok seviyorlar gerçekten. Onların desteğiyle biz daha iyi oluyoruz daha güçlü ve kuvvetli olacağımıza inanıyorum."

"Hedefimiz her zaman madalya takabilmek"

Milli basketbolcu, kırmızı-beyazlı takımdaki gençleşmenin olumlu işaretler verdiğini vurgulayarak, "Bu gençleşme yaklaşık 1-2 yıldır başlamıştı. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda da milli takım gayet iyi sinyaller vermişti. Geçtiğimiz dünya şampiyonası ön eleme grubunda da gayet iyi sinyaller verdik. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki gençlerimizin daha çok çalışıp daha iyi yerlere gelmesi gerekiyor. Çünkü bizim hedefimiz her zaman altyapı şampiyonalarında da olduğu gibi madalya takabilmek inşallah biz de bu hedeflerimize ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

İHA