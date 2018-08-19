Karşıyaka Teknik Direktörü İskender: "Güzel günler gelecek"

Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan yeşil-kırmızılı takımda arkadaşlığın üst düzeyde olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Futbolcu arkadaşlarımız verimli tablo çizdiler. Kamp iyi geçti. Hep üst düzeye geldi. Disiplin, sevecenlik ve coşkuyla bugünlere geldik. Takım bana ümit verdi. Şahsım adına çok mutluyum. Yeni sezon büyük Karşıyaka kulübüne hayırlı olsun. Güzel günlerin geleceğini vaat ediyoruz" diye konuştu.

Hem futbolculuk hem antrenörlük kariyerinde pek çok kamp yaptığını, Karşıyaka'da kardeşlik ve bütünlük ortamının tamamen sağladıklarını dile getiren Ufuk İskender, "Kadrodaki 24 futbolcunun da yüzü gülüyor. Bize başarıyı bu getirecek. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Transfer tahtası kapalı, alternatifimiz az ama hep birlikte eksileri artıya çeviriyoruz. Burada ben yok biz var. Kimse sorumluluktan kaçmıyor. Bu birliktelik sahte değil, tamamen gerçek. Taraftarımızla da bütünleşince başarıya gideceğiz" dedi.

Öte yandan Karşıyaka, son hazırlık maçında 26 Ağustos Pazar günü Sökespor'a konuk olacak.