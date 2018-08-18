TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, Afyonkarahisar kampında oynadığı 7'nci hazırlık maçında Edirnespor'u 4-3 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı takımın gollerini Arif, Hakan Kuş (2) ve Harun kaydetti.

Kamptaki hazırlık maçlarında Muğlaspor'a 2-1, Salihli Belediyespor'a 2-0 yenilip, Fatsa Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, Kağıthanespor'u 2-0, Körfezspor ve Serik Belediyespor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Pazarspor maçı ise aydınlatma sorunu nedeniyle yarıda kaldı.

Oynadığı 7 hazırlık maçında 4 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Karşıyaka, yarın sabah idmanının ardından kampı noktalayacak.