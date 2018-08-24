Karius bugün geliyor

Fabri’yi Fulham’a satan Beşiktaş’ın, İspanyol file bekçisinin yerine Loris Karius’un kiralanması konusunda Liverpool ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Siyah-Beyazlılar’ın iki yıllığına renklerine bağlayacağı Alman kalecinin bugün İstanbul’da olacağı kaydedildi. Kurban Bayramı nedeniyle kulüpte yapılan izinlerden dolayı gelişinin ertelendiği belirtilen 25 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolünden geçirilecek, sonrasında da Kartal ile sözleşme imzalayacak. Öte yandan İngiliz medyasında 25 yaşındaki file bekçisinin sözleşme detayları paylaşıldı. Karius iki sezon içinde Beşiktaş’ta maçların yarısında oynar ve Siyah-Beyazlılar Avrupa Kupaları’na katılırsa sözleşmedeki satın alma opsiyonu devreye girecek. Bu durumda Kartal için Liverpool’a 8 milyon Euro daha ödeyip bonservisi almak zorunlu hale gelecek.