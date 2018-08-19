Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un başkanı Mehmet Aytekin, içinde bulunulan mali sıkıntılardan çıkabilmek için destek çağrısında bulundu.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Aytekin, ligin ilk haftasın puan kazanamadıklarını hatırlatarak, sorunları bir an önce çözmeleri gerektiğini vurguladı.

Yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını ancak bir noktada tıkandıklarını belirten Aytekin, "Biliyorsunuz, kulübün geçmiş yönetimlerden kalan borçları var. Bu borçları ödemediğimiz taktirde, yeni oluşturduğumuz takıma lisans alamıyoruz. Bizim elimizdeki imkanlar belli. Kimse destek olmuyor. Maalesef destek alamadığımız için, alt yapı oyuncularıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Aytekin, ilk hafta sahalarında Adana Demirspor’a, ikinci haftada da deplasmanda Hatayspor’a yenildiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız aslanlar gibi yüreklerini sahaya koyup, mücadele ediyor ancak yeterli gelmiyor. Görüştüğümüz iş adamlarımız var. İnşallah bir çözüm bulunacak. Kardemir Karabükspor’u seven herkesi desteğe bekliyoruz. Bizden memnun olmayan, benden ve yönetimimden memnun olmayan varsa da gelsin biz hemen devredelim kulübü."