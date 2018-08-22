Kardemir Karabükspor’da olağanüstü kongre kararı

Transfer ettiği 16 oyuncunun lisansını maddi sıkıntılar nedeniyle çıkartamayan ve çoğunluğu alt yapı oyuncularıyla çıktığı ligin ilk 2 maçını kaybeden Kardemir Karabükspor’da olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

‘’Karabük protokol bayramlaşmasında yaptığımız görüşmeler sonunda Karabük'ün siyasi büyükleri ve eşrafının mevcut haliyle kulübe gerekli maddi desteği sağlayamayacaklarını belirterek ana sponsorumuz Kardemir A.Ş.'nin bu duruma duyarsız kalmasından dolayı, transfer hazırlıkları yaptığımız ve geçmiş yönetimlerin borçlarından acımasızca futbolcular ve menajerlere yaptığı borçlar yüzünden bu sezon transfer ettiğimiz futbolculara lisans işlemlerini çıkartamayacağımızı gördüğümüz için 31 Ağustos 2018 tarihinde transferin son gün olması nedeni ile, belediye başkanımızın basın yoluyla da ilettiği gibi takımın ve şehrin önünü açmak ve yeni transferleri sahaya çıkarabilmek adına şehir eşrafına ve Karabük sevdalılarına fırsat vermek ve herhangi bir gecikmeye mahal vermemek için olağanüstü kongre kararı alınmıştır. Kulübümüz olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Ağustos çarşamba günü saat 14.00'da Vali Nafız Kayalı Gençlik Merkezi Salonu'nda, ekseriyet temin olunamadığı takdirde ise nihai toplantımız mevcut üyelerimizin çoğunluğu ile 29 Ağustos çarşamba günü aynı saat, yer ve aynı gündeme göre yapılacaktır.’’

DHA



