Kardemir Karabükspor altyapı futbolcuları ile çalıştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 18 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Çamlık Spor Tesisleri’nde teknik direktör Fikret Yılmaz yönetiminde yapılan idman ısınma koşusuyla başladı. Teknik çalışmanın yapıldığı iki saatlik idman, çift kale maçla son buldu.
Kulübün borçları nedeniyle lisans çıkarılamayan A takım oyuncularının katılmadığı idman, lig maçında görev alacak altyapı oyuncularıyla yapıldı.
Kırmızı-mavili kafile, yarın sabah Metin Türker Tesisleri’nde toplanarak Hatay’a gidecek.