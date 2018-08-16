Kapadokyalı biniciler, Türkiye Şampiyonası’nda kupaları topladı

Isparta Atlı Spor Kulübü’nde 10 - 12 Ağustos’ta düzenlenen ‘Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası’nda' Kapadokyalı biniciler ve yetiştirdikleri atlar her kategoride birincilik elde etti.

Isparta Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen ve 25 ilden binicilerin katıldığı Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir’in Avanos ilçesinde çalışmalarını sürdüren Bekir Dilari, Kelebek isimli atıyla 104 kilometrelik en uzun parkurda birinciliği ve Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonanın 87 kilometrelik yarışında da Kapadokyalı isimli atıyla Abdülhadi Demirci bitişi gören ilk isim oldu. Şampiyonanın, 54,5 kilometrelik etabında ise Çirkin isimli atıyla yine Avanoslu Haluk Yüksel birinciliği elde etti.

Uluslararası binici Nagihan Tokmak antrenörlüğünde çalışmalarını Kapadokya bölgesinde sürdüren Kapadokya Endurance takımı, elde ettiği bu başarı ile adından bir kez daha söz ettirirken, önümüzdeki uluslararası yarışlar için de başarının sinyallerini verdi. Kapadokyalı sporcular, büyük bir uyum içinde çalışmalarını sürdürdüklerini, bundan sonraki yarışlarda da Kapadokya bölgesi ve Avanos’un ismini duyurmaya devam edeceklerini ifade ettiler.