10 numara arayışında aday sayısını teke düşürüp, Borussia Dortmund'un yıldızı Shinji Kagawa'da karar kılan Beşiktaş, ilk görüşmede aradığını bulamadı. Alman ekibinin Mario Götze alternatifi nedeniyle kiralamaya sıcak baktığı Japon futbolcu için 2.5 milyon Euro artı 500 bin Euro bonusla birlikte kulübünde kazandığı parayı öneren siyah-beyazlılar, karşı tarafın '4.5 milyon Euro' talebi sonrasında geri adım atmak zorunda kaldı.

Yıllık 4 milyon 350 bin Euro'luk maaşından kurtulmak için Negredo'yu elden çıkarmaya çalışan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ekibinin, Kagawa'nın istediği rakamı çok fahiş bulduğu öğrenildi. Japon yıldızın transferi zora girse de olumsuz ilk temasa rağmen tarafların köprüleri tamamen atmadığı, önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme için tekrar bir araya gelecekleri belirtildi.

Kaynak: Sabah