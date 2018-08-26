Kadın hokeyciler Dünya Serisi’nden elendi

A Milli Kadın Hokey Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nin ilk ayağı Dünya Serisi maçlarında başarılı olamadı.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta sona eren organizasyonda milli takım, ev sahibi Litvanya, Çekya, Ukrayna ve Galler ile karşılaştı.

Türkiye, ilk 3 sırayı elde eden ülkelerin bir üst elemeye yükseleceği Dünya Serisi maçlarında 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Milliler, Galler’e 1-0, Çekya’ya 7-1, Ukrayna’ya 5-1 mağlup olurken, Litvanya ile golsüz berabere kaldı ve elendi.

AA