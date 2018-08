Just Cause ekibinin yeni oyunundan ilk oynanış videosu geldi

Tıpkı Just Cause serisi gibi açık dünya bir oynanışa sahip olan Generation Zero, 1989 yılında geçiyor.

Oyunun geçtiği bölge ise Avalanche Studios'un da yer aldığı İsveç olarak seçilmiş. Firmanın oldukça deneyimli olduğu Apex Engine grafik motoru ile geliştirilen oyunun Just Cause serisine göre daha yere basan bir dinamiği bulunuyor. Ayrıca oyunda gece ve gündüz döngüsü ve dinamik hava şartları üzerinde de oldukça durulduğu daha önce açıklanmıştı.

Robotlara karşı büyük bir mücadeleye gireceğimiz oyunun videosuna baktığımızda, en önemli özelliklerinden biri olan karakter çeşitliliği ve 4 kişilik co-op oynanışına değinildiğini görüyoruz.

Generation Zero oynanış videosu için tıklayın