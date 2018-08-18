Julio Baptista 36 yaşında transfer yaptı!

Sao Paulo'da başladığı futbol kariyerinde Sevilla, Real Madrid, Arsenal ve Roma gibi önemli takımların formasını giyen Julio Baptista futbola yeniden döndü.

MLS ekiplerinden Orlando City ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından 1,5 yılı aşkın bir süre futbola ara veren Brezilyalı yıldız, Rumen ekibi Cluj'a transfer oldu.

36 yaşında transfer yaparak büyük şaşkınlık uyandıran yıldız futbolcunun Romanya Ligi'nin son şampiyonuyla bir yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr