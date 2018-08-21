Jon Horst: Ersan İlyasova bizim için kusursuz

Milwaukee Bucks 2018 yazında NBA’deki temsilcimiz Ersan İlyasova’yı yeniden kadrosuna kattı. Takımın patronuna göre ekip bu karardan hiç pişman olmayacak.

Milwaukee Bucks 2018 yazını hem parkede hem parke dışında önemli personel değişiklikleri yaparak geçirdi.

Sezon ortasında Jason Kidd’le yolları ayıran ekip Atlanta Hawks koçu Mike Budenholzer’ı göreve getirerek işe başladı.

Son yıllarda potansiyel kadrosuna karşın beklenen playoff koşusunu gerçekleştiremeyen ekip kadroya Ersan İlyasova ve Brook Lopez gibi tecrübeli isimler ekleyerek destek ekibini ve dolayısıyla makus talihini değiştirmek istiyor.

GM Jon Horst’a göre biri milli temsilcimiz, iki oyuncu da yeni koçun oyun tarzına kusursuz şekilde uyuyor.

“Brook ve Ersan’la büyük cüssesi, üçlük isabetleri olan hem yüksek yüzdeyle hem de yüksek miktarda atan oyuncularımız oldu.”

“Sahanın iki ucunda da rekabetçi oyuncular, yüksek basketbol zekaları ve umarım Budenholzer’ın oyun tarzına ve Giannis Antetokounmpo etrafına kurmak istediğimiz oyuna kusursuz uyacaklar.”

EuroHoops