Jon Diebler, Darüşşafaka ile anlaştı

Jon Diebler basketbol kariyerini ülkemizde sürdürmeye büyük ihtimalle devam edecek ve EuroLeague’e dönecek. Yeni durak Darüşşafaka.

Eurohoops‘un haberine göre Amerikalı şutör Jon Diebler‘la Darüşşafaka gelecek sezon için bir kontrat imzaladı.

Gelen bilgilere göre taraflar bir yıllık bir anlaşma için yollarını birleştirdi.

Diebler geçen sezonu Beşiktaş‘ta geçirmişti. Amerikalı oyuncu 2012’den bu yana Türkiye’de forma giyiyor.

Geçen yıl siyah-beyazlılar gibi sönük bir yıl geçiren Diebler, Türkiye’de Galatasaray, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka formaları da giydi.

EuroHoops