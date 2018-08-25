Joel Embiid: Tek ihtiyacım olan şey video oyunları ve basketbol

Philadelphia 76ers'ın genç yıldızı Joel Embiid, araba veya ev almadığını söyledi.

Philadelphia 76ers'ın yıldız ismi Joel Embiid'e MindFrameGaming YouTube kanalı ile yaptığı röportajda NBA'de sözleşme imzaladıktan sonra aldığı en büyük şey soruldu.

Genç yıldız, "Hiçbir şey. Araba kullanmıyorum. Ehliyetim yok bu yüzden arabam da yok. Evim yok. Tek ihtiyacım olan şey video oyunları ve basketbol. Beni mutlu eden şey bu." diye konuştu.

2014 NBA draft'inde 3. sıradan Philadelphia tarafından seçilen oyuncu, geçtiğimiz sezonu 22.9 sayı, 11 ribaund, 1.8 blok ortalamaları ile tamamladı.

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