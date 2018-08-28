Joe Alexander sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni transferi Joe Alexander, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti.

28 Ağustos 2018, Salı 14:44
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni transferi Joe Alexander, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Basketbolcumuz Joe Alexander, bugün Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Joe Alexander; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."

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