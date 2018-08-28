Tuttusport'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz sezonu West Ham United'da kiralık olarak geçiren Joao Mario, kariyerini en üst seviyede sürdürmek istediği için Türkiye'den teklifi geri çevirdi.

Beşiktaş'ın 10 numara pozisyonu için Adem Ljajic dışında görüştüğü isimlerden biri olan ve Siyah-Beyazlılar dışında bazı İspanyol takımlarının da radarında bulunan Portekizli yıldızın, bu sezon Inter'de kalıp forma savaşı vermek istediği belirtildi.

Bu haberi de okudular Torino Başkanı Cairo'dan Ljajic açıklaması