Yeni sezonda Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele edecek olan temsilcilerimizden Darüşşafaka, ABD'li oyuncu Jeremy Evans'ı kadrosuna kattı.

Kariyerinin büyük bölümünü NBA'de geçiren tecrübeli oyuncu, uzun yıllar Utah Jazz, Dallas Mavericks ve Atlanta Hawks kadrolarında yer aldı. NBA'de toplam 250 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 3.5 sayı, 2.6 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Atletik özellikleriyle öne çıkan uzun oyuncu, 2012'de Utah Jazz forması giyerken katıldığı smaç yarışmasında zafere ulaşmıştı.

Avrupa'da Khimki Moskova ile daha önce EuroCup deneyimi yaşayan Evans, ilk EuroLeague deneyimini ise temsilcimiz Darüşşafaka ile yaşamaya hazırlanıyor.

Temsilcimiz 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşıldığını duyurdu.