Galatasaray'da iki sezon kiralık olarak forma giyen ve bu yıl da transfer edilmek istenen Jason Denayer'in yeni kulübü belli oldu.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Belçikalı savunmacının Fransa Ligue 1 takımı Lyon'a satıldığını resmen duyurdu.

Ada ekibinin açıklamasında, "Bonservisiyle birlikte Lyon'a katılan Jason Denayer'e bol şans" ifadeleri kullanıldı.

Bu transfer için Fransız ekibi, Manchester City'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Denayer ise Lyon'da yıllık 2 milyon Euro maaş kazanacak.