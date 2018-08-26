Jasikevicius: Obradovic’in söyledikleri onur verici

Zalgiris Kaunas koçu Sarunas Jasikevicius, Sloven basınına samimi açıklamalarda bulundu.

Zalgiris Kaunas başantrenörü Sarunas Jasikevicius, aktif basketbolculuk kariyerinde gerçek bir Avrupa efsanesiydi. Deneyimli basketbol adamı, antrenörlük kariyerinde de benzer bir yol izleyebileceğinin sinyallerini geçtiğimiz sezon Litvanya ekibini Turkish Airlines EuroLeague’de Final Four’a taşıyarak verdi.

Sarunas Jasikevicius, artık Avrupa genelinde takdir gören bir başantrenör ve geleceği çok parlak görülen bir koç efsanesi adayı.

Kariyerinin kısa bir bölümünü geçirdiği Slovenya’da geçtiğimiz günlerde RTV Slovenija‘ya bir röportaj verdi başarılı çalıştırıcı.

Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic‘in kendisine dair “muhteşem bir iş çıkarıyor” şeklindeki ifadeleriyle ilgili konuşan Jasikevicius, şunları söyledi:

“Onur verici. Çok nazik. Özellikle de kariyerine yeni başlayan genç koçlar başta olmak üzere çoğumuz için örnek biri. Çoğumuz ona saygıyla bakıyoruz. Umarım başarılı olup iyi basketbol oynatmaya devam ederim.”

Sarunas Jasikevicius, takımıyla geçen sezon başardıkları ile ilgili konuştu ve şunları söyledi:

“Geçtiğimiz sezon yaptıklarımızla büyük gurur duyuyoruz. Mutlu ve memnunuz ama artık bunlar geçmişte kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor. Yeni bir sezon ve yeni bir turnuva başlayacak. Geçmişe gururla bakabiliriz ama artık o dosya kapandı. Önümüzde yeni, büyük bir mücadele var.”

Koçluk kariyerinde büyük etkisi olan tecrübeli isimleri anan Sarunas Jasikevicius, bu isimler arasında ilk sırada Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic‘i saydı.

Oyunculuk döneminde Drazen Petrovic’i örnek aldığını söyleyen Sarunas Jasikevicius, bunu da efsanevi oyuncunun maç kasetlerini Jure Zdovc’tan alıp hepsini izleyerek yaptığını belirtti. Ayrıca Drazen Petrovic – Luka Doncic karşılaştırmalarıyla ilgili görüşlerini paylaşan Jasikevicius şunları söyledi:

“Drazen ve Luka bir açıdan karşılaştırılabilir. Luka daha uzun. Drazen ise daha öncül bir şutördü. Farklı dönemlerde oynuyorlar ama ikisinin de benzer yetenekleri var. Her iki oyuncu da potaya gidebiliyor, dış şut atabiliyor, topla yaratabiliyor. Bazı benzerlikler açık ve aslında ikisi de belli yıllarda parladı. Doncic’in kariyerinin ABD’deki gelişimini görmek ilginç olacak.

Bence Luka, büyük oyuncu olmak için her türlü yetiye sahip. Buna şüphe yok. Ancak her şeye sahip olup da başarılı olamayan çok oyuncu oldu. Onu bu noktada diğerlerinden ayıran şey ise oyunu yıllardır anormal seviyede okuyabiliyor olması. Öğrenilemeyecek, 30 yaşındaki veteranların göremediği şeyleri görüyor ama bunlar doğal.

EuroLeague’de Luka’nın yaptığı şeyleri bir başkasının yapması imkansız neredeyse. Tabii 3-4 yıl bu seviyede oynaması da deneyiminde çok yardımcı oldu, bu sebeple onun için yeni bir düzey değildi. Ama onun yaptıklarını yapmak mümkün değil. Kolejde oynadım, EuroLeague’de oynadım, her yerde oynadım. Bu EuroLeague’in harika bir turnuva olduğunu biliyorum. Gerçekten çok şey istiyor ve genç bir oyuncunun böyle büyük bir kulüpte bunları yapması inanılmaz. (…) Kolejdeki çocukların neyden bahsettikleri ve Luka’nın neler yapabileceği hakkında hiçbir fikirleri yok.”

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