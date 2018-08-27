Zalgiris Kaunas koçu Sarunas Jasikevicius, RTV Slo ile yaptığı röportajda Luka Doncic'i övdü.

Efsane Drazen Petrovic ve Luka Doncic konusunda, ''Drazen ve Luka bir şekilde karşılaştırılabilir. Doncic ondan daha uzun, Drazen ise zamanının en iyi şutörü. Farklı dönemlerde oynuyrolar fakat aynı kalitede ve yetenekte oyuncular. İkisi de skorer ve besleyici. Doncic'in kariyerinin NBA'de nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak. ''

''Doncic, muhteşem bir oyuncu olabilmek için gereken her şeye sahip, buna şüphe yok. Fakat, böyle birçok oyuncu var birçoğu başaramadı. Onu diğer oyunculardan ayıran şey yaşına göre oyunu ''normal olmayan'' şekilde iyi okuyor olması. Öğrenilemeyecek şeyleri gördüğünü düşünüyorum. 30 yaşında bir oyuncu bunu öğrenemez ama Luka için bu normal.''

''Doncic, kolejden gelen ve draft edilen oyuncular ile karşılaştırılıyor. Luka'nın EuroLeague'de yaptığı şeyleri yapabilecek fazla oyuncu yok. Tabii ki son 3 sezonunu üst seviyelerde geçirmiş olmasının da etkisi vardı. Kolejden gelen oyuncuların onun yaptıklarını yapma ihtimalleri yok. Euroleague'de oynadım, her yerde oynadım ve EuroLeague'in ne kadar çekişmeli bir organizasyon olduğunu biliyorum. Bu yaşında kulübü için yaptıkları inanılmaz. Her topu kullandığı küçük bir kulüpte oynamıyordu. Çok güçlü bir takım ve sistemde oynuyordu. Kolejden gelen oyuncuların Luka hakkında ne konuştukları ve onun ne yaptığı konusunda hiçbir fikirleri yok.''

Sportando