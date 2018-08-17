Janssen ortada kaldı

Hollandalı forvet, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelmek istiyordu. Sarı-Lacivertliler de Cocu’nun talebi sonrası Tottenham’a teklif yaptı. Ancak iki kulüp bir türlü anlaşma sağlayamadı.

A takımla antrenmanlara çıkmasına izin verilmeyen Janssen’e son olarak forma numarası da tahsis edilmedi. İngiltere’de transfer dönemi kapandı, 23 yaşındaki forvete başka liglerden de teklif yok.

Janssen resmen ortada kaldı. Fenerbahçe’nin yıldız futbolcu için son bir girişimde daha bulunması muhtemel.