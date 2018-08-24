2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, Antalya’da düzenlenen Gloria Cup Kadınlar Voleybol Turnuvası’nın ikinci gününde Azerbaycan, İtalya’yı 3-0 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Azerbaycan, etkili ataklarla bulduğu sayılarla birinci teknik molayı 5-8, ikinci teknik molayı 11-16 önde kapatırken, ilk seti 25-19 kazandı.
Azerbaycan milli takımı ikinci sete de etkili başlamasına rağmen İtalya birinci teknik molayı 8-6 önde kapattı. Üstünlüğü ele geçiren Azerbaycan ikinci teknik molayı 14-16 önde bitirdi. Azerbaycan, çekişmeli geçen seti 25-22 aldı.
Üçüncü sette de atak oyun sergileyen Azerbaycan, birinci teknik molayı 6-8, ikinci teknik molayı ise 11-16 önde tamamladı. Azerbaycan, İtalya karşısında seti 25-22 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.
Gloria Cup Voleybol Turnuvası yarın sona erecek.
İtalya: 0 - Azerbaycan: 3
Salon: Belek Gloria Sports Arena
Hakemler: Gülümser Şahin, Serap Akdem
İtalya: Serena Ortolani, Setter Chieri, Paola Fatime Sylla, Sarah Luisa Fahr, Marina Lubian, Anastasia Guerra (Ofelia Malinov, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Elena Pietrini, Lucia Bosetti, Nwakalor Sylvia, Paola Ogechi Egonu, Camilla Mingardi, Beatrice Parrocchiale
Azerbaycan: Odina Bayramova, Abdulazimova, Yelyzaveta Samadova, Aynur İmanova, Polina Rahimova, Shafagat Alishanova (Gurbanova, Olena Hasanova, Jana Kulan, Krystsina Yagubova, Luliia Karımova, Beyaz Aliyeva)
Setler: 19-25, 22-25, 22-25
Süre: 81 dakika (28, 26, 27)