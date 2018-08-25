İşte yeni Fenerbahçe!

Sezona sportif direktörlük görevine Damien Comolli'yi getirip ardından Hollandalı Phillip Cocu'yu teknik direktörlük görevini teslim ederek başlayan Fenerbahçe'de giden ve gelen futbolcuların ardından ideal 11 büyük ölçüde ortaya çıkmış durumda. En büyük değişiklik ise forvet ve orta sahada olacak.

DİEGO REYES 11'E YERLEŞİYOR

Kalede Volkan yer alırken savunmadaki tek değişiklik Neustadter'in yerine yeni transfer Diego Reyes olacak. Orta sahada Mehmet Topal'ın yeri garanti. Buraya 2 oyuncu transferi daha olacak.

ORTA SAHA 2 YILDIZ BEKLİYOR

Orta sahada Eljif Elmas, Mehmet Ekici ve Ozan Tufan ilk 11'i zorlayacak. İleri üçlüde ise Ayew, Barış ve Slimani ilk tercihler olacak. Frey, Alper ve Valbuena ise bunlarla rakabet edecek isimler.

ROMAN TOPAL'I YEDEKLEYECEK

Orta sahanın göbeğinde Josef'in gitmesiyle M.Topal tek alternatif gibi görünse de Roman Neustadter hem stoper hem de ön libero oynama özelliği olduğu için her 2 bölgeyi de yedekleyebilecek

Kaynak: Takvim