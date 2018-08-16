Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nun ilk ayağında 1-0 yendiği LASK Linz'le bu akşam deplasmanda rövanşa çıkacak Beşiktaş'ta tüm hesaplar zafer üzerine kuruldu. Siyah-beyazlılar, yine galip gelerek, play-off etabına adınıyazdırmayı hedeflerken, teknik direktör Şenol Güneş, rakibi imha planını oyuncularıyla paylaştı. İşte tecrübeli çalıştırıcının altı maddelik LASK Linz manifestosu:

1- LASK Linz fiziksel açıdan iyi bir durumda. Bu nedenle dinamik futbol ve yüksek tempo maçın anahtarı olacaktır. 90 dakika boyunca oyundan düşmeden mücadele etmeliyiz.

2- İstanbul'da aldığımız 1-0'lık galibiyet iyi bir avantaj ancak bunu bir kenara bırakmak zorundayız. Tek maç, tek tur gibi düşünerek hareket edelim.

3- İlk golü bizim atmamız önemli. Atarsak işi daha rahat çözer, zorlanmadan tur biletini cebimize koyarız.

4- Son iki maçtaki kazanma isteğinizi ve konsantrasyonumuzu, LASK Linz rövanşında da aynı şekilde sergilemeliyiz.

5- Henüz tam hazır değiliz. Aramızda 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynayamayacak arkadaşlarımız var. Bu yüzden saha içinde yardımlaşma çok önemli.

6- Orta sahada kontrolü almalıyız. Böylece rakibin planını bozar, maçı istediğimiz gibi yönlendirebiliriz.

(Fatih Doğan - Sabah)