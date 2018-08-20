Trabzonspor, Hapoel Tadiran Beer-Sheva'dan kadrosuna kattığı Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin maliyetini borsaya bildirdi.
KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 1.100.000.-EUR ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2018/19 futbol sezonu için 1.016.750.-EUR garanti ücret,
2019/20 futbol sezonu için 900.750.-EUR garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 904.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcu menajeri Mr. Pedro Alberto Barbosa Pereira'ya menajerlik hizmeti olarak 135.000.-EUR ödenecektir."