İşte Nwakaeme'nin maliyeti!

Trabzonspor, Hapoel Tadiran Beer-Sheva'dan kadrosuna kattığı Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin maliyetini borsaya bildirdi.

20 Ağustos 2018, Pazartesi 15:11
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Trabzonspor, Hapoel Tadiran Beer-Sheva'dan kadrosuna kattığı Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin maliyetini borsaya bildirdi.

KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hapoel Tadiran Beer-Sheva kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 1.100.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 1.016.750.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 900.750.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 904.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri Mr. Pedro Alberto Barbosa Pereira'ya menajerlik hizmeti olarak 135.000.-EUR ödenecektir."

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