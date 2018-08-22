İşte Negredo gerçekleri

Sezon başından beri istenmeyen adam haline gelen ve ayrılması için imkanların zorlandığı Alvaro Negredo, şu an itibariyle kahraman pozisyonuna geçti. Önce Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda LASK Linz deplasmanında son dakikada attığı golle takımına turu getiren Negredo, geçtiğimiz hafta da bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktı ve 3-1’lik Erzurumspor karşısında skor 1-1’ken takımını öne geçiren goü filelere yolladı. Normalde sezon öncesi teknik direktör Şenol Güneş, Negredo’nun beklentileri karşılayamadığını belirtmiş ve onu ilk kampa almamıştı.

Büyük pay sahibi

Ancak araya giren Başkan Fikret Orman, İspanyol yıldız için “Sakatlığı bulunuyor ve ülkesine tedaviye gitti. İkinci kampa katılacak” dedi. Avusturya kampına dahil edilen tecrübeli futbolcuya Güneş hiç pas vermedi. Ancak Başkan Orman oyuncunun arkasında durdu ve onun şu anki performansında pay sahibi oldu. Güneş’in, Trabzonspor’dan eski oyuncusu Burak Yılmaz’ı transfer etmek istediği ve bu yüzden de onun önünü açmak adına Negredo’yu gönderme düşüncesinde olduğu bildirildi.

‘İşimi yapmaya devam’

Burak’a daha sıcak bakan tecrübeli hoca, son iki maçta ise 32 yaşındaki forvetten çok iyi bir performans aldı. Takımına adeta hayat veren Negredo ise geleceğinin henüz belli olmadığını ifade etti. Son maçın ardından yıldız golcü, “Menacerim hâlâ kulüple irtibatta. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ben sadece işimi yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Orhan Yıldırım