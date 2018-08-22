İşte Negredo gerçekleri
Şenol Güneş, daha sezon başlamadan Alvaro Negredo’nun biletini kesti, ilk kampa götürmedi. Ancak Başkan Orman araya girdi ve İspanyol yıldıza destek verdi. Güneş’in asıl istediği ismin Trabzonspor’dan eski öğrencisi Burak olduğu ve bu yüzden transferin önünü açmak için Negredo’yu göndermek istediği öne sürüldü. Erzurum maçı sonrası, “Menacerim kulüple irtibat halinde. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz” diyen 32 yaşındaki forvetin geleceği ise hâlâ belirsiz.
Sezon başından beri istenmeyen adam haline gelen ve ayrılması için imkanların zorlandığı Alvaro Negredo, şu an itibariyle kahraman pozisyonuna geçti. Önce Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda LASK Linz deplasmanında son dakikada attığı golle takımına turu getiren Negredo, geçtiğimiz hafta da bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktı ve 3-1’lik Erzurumspor karşısında skor 1-1’ken takımını öne geçiren goü filelere yolladı. Normalde sezon öncesi teknik direktör Şenol Güneş, Negredo’nun beklentileri karşılayamadığını belirtmiş ve onu ilk kampa almamıştı.
Büyük pay sahibi
Ancak araya giren Başkan Fikret Orman, İspanyol yıldız için “Sakatlığı bulunuyor ve ülkesine tedaviye gitti. İkinci kampa katılacak” dedi. Avusturya kampına dahil edilen tecrübeli futbolcuya Güneş hiç pas vermedi. Ancak Başkan Orman oyuncunun arkasında durdu ve onun şu anki performansında pay sahibi oldu. Güneş’in, Trabzonspor’dan eski oyuncusu Burak Yılmaz’ı transfer etmek istediği ve bu yüzden de onun önünü açmak adına Negredo’yu gönderme düşüncesinde olduğu bildirildi.
‘İşimi yapmaya devam’
Burak’a daha sıcak bakan tecrübeli hoca, son iki maçta ise 32 yaşındaki forvetten çok iyi bir performans aldı. Takımına adeta hayat veren Negredo ise geleceğinin henüz belli olmadığını ifade etti. Son maçın ardından yıldız golcü, “Menacerim hâlâ kulüple irtibatta. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ben sadece işimi yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.
Orhan Yıldırım