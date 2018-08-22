Beşiktaş ve Liverpool arasında Loris Karius için yapılan görüşmelerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Siyah- Beyazlılar, Alman file bekçisi için İngiliz kulübüyle 2 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. 2 yıllık kiralama bedeli olarak Liverpool’a 2.5 milyon Euro ödenecek. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Siyah- Beyazlı ekip 2 yıl sonunda Alman file bekçisini kadrosuna katmak isterse 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. ,

Kontratı uzatıldı...

Yapılan sözleşme gereği, İngiliz ekibi bir sonraki transferden de yüzde 20 pay alacak. Liverpool’un bir sonraki satıştan pay alabilmek için Alman kalecinin 2021 yılında sonra erecek olan sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

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