İşte Karius transferinin perde arkası! Tam 231 bin mesaj...

Liverpool’un haber sitesi www.liverpoolecho.co.uk dünyanın bir numarası olan İngiltere Premier Ligi’nden Karius’un Beşiktaş’a gitmesini şöyle açıkladı: Karius, Beşiktaş’ın teklifini kabul etti. Çünkü sosyal medya hesaplarına gelen 231 binden fazla yorumda Beşiktaş’ın çekiciliği reddedilmez düzeydeydi. Bu nedenle bayramdan sonra Türkiye’ye hareketi tamamlanacak.

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AY TUTULMASINI BİLE PAYLAŞTILAR

Beşiktaş taraftarlarının Karius’a gönderdiği mesajlardan alıntı yapılan haberde, özellikle İstanbul Boğazı’ndaki şampiyonluk kutlamaları, Beşiktaş Vodafone Park’ın deniz kenarında oluşu ön plana çıkartıldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, ‘Kanlı Ay’ denilen, ay tutulması olayının stadın üzerindeki görüntüsünü de Karius’a gönderirken, oyuncuların idmanlardaki neşesini ve Beşiktaş’taki huzuru anlatan fotoğraflar kullandılar. Binlerce ‘Come to Beşiktaş’ mesajının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına olan ilgi Alman file bekçisini olumlu yönde etkiledi.

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PAZARTESİ GÜNÜ İMZAYI ATACAK

Karius’un 31 Ağustos’ta tamamlanacak transfer döneminden önce İstanbul’a gideceği ve imza atacağı belirtilen haberde gecikme sebebinin Kurban Bayramı’ndan kaynaklandığı da belirtilerek, “Karius çoktan Türkiye’ye gidip, sağlık kontrolünden geçecek ve imzayı atacaktı ancak şu anda ülkede en büyük bayramlardan biri var ve bu nedenle tatil dönemine denk geldi” denildi. Karius için imza töreninin pazartesi yapılması planlanıyor.

Kaynak: Akşam