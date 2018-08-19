İşte gerçek Rodallega bu!

Geride bıraktığımız sezon forma şansı bulamaması nedeniyle sık sık sorun yaratan ve gönderilecek isimlerin başında gelen Hugo Rodallega, Ünal Karaman’la birlikte kendini buldu. Sezon başı hazırlık kampında oldukça iyi bir performans sergileyerek genç hocanın gözüne giren Kolombiyalı futbolcu, Sivas karşısında da verilen forma şansını iyi değerlendirdi. Attığı 2 golle yıldızlaşan 32 yaşındaki futbolcu, 64’te yerini Burak Yılmaz’a bıraktı.

Taraftar alkışladı

Geçen sezon oyundan alındığı maçlarda sürekli suratı asık olan Rodallega, forma rekabetinde olduğu Burak’a sarıldı ve başarı dileklerini iletti. Taraftarlar da bu sırada 2 gollü yıldız oyuncuyu alkışlarla tebrik ederken, Ünal Karaman da Rodallega’yı kutladı. Tecrübeli oyuncunun, sezon başından bu yana takımın en neşeli ismi olması da dikkatlerden kaçmadı.