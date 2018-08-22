İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ın kararı!
Beşiktaş'ta golcü arayışları devam ederken Siyah-Beyazlı kulüp Burak Yılmaz ile ilgili kararını verdi. Buna göre Şenol Güneş'in transferini istediği tecrübeli isim yönetim tarafından veto edildi. Beşiktaş, santrafor transferi için Avrupa pazarına yöneldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor...
Siyah Beyazlılarda Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın ismi öne çıkmıştı... Şenol Güneş'in transferini ısrarla istediği tecrübeli futbolcuya yönetim sıcak bakmadı ve Burak Yılmaz transferi rafa kalktı.
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Bordo-Mavili ekipte yıllık 3 milyon 550 bin Euro kazanan golcü futbolcunun maliyeti de transferin veto edilmesinde büyük etken...
Öte yandan Beşiktaş'ta mevcut santraforlardan Vagner Love için Göztepe ile görüşmeler sürüyor. Love'un 1 yıllığına İzmir ekibine kiralanması bekleniyor. Negredo'nun satışı için ise çalışmalar sürüyor. Beşiktaş bu iki ismi elden çıkarıp golcü transferi için Avrupa pazarına yönelecek.
Kaynak: Skorer