Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor...

Siyah Beyazlılarda Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın ismi öne çıkmıştı... Şenol Güneş'in transferini ısrarla istediği tecrübeli futbolcuya yönetim sıcak bakmadı ve Burak Yılmaz transferi rafa kalktı.

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Bordo-Mavili ekipte yıllık 3 milyon 550 bin Euro kazanan golcü futbolcunun maliyeti de transferin veto edilmesinde büyük etken...

Öte yandan Beşiktaş'ta mevcut santraforlardan Vagner Love için Göztepe ile görüşmeler sürüyor. Love'un 1 yıllığına İzmir ekibine kiralanması bekleniyor. Negredo'nun satışı için ise çalışmalar sürüyor. Beşiktaş bu iki ismi elden çıkarıp golcü transferi için Avrupa pazarına yönelecek.

Kaynak: Skorer