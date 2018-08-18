Emre Akbaba'yı kadrosuna katan Galatasaray, bu transfer öncesinde Beşiktaş ile iletişime geçti. Haber Global Tv'nin haberine göre; Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş transfer komitesini aradı ve "Emre Akbaba'yla ilgileniyorsanız transferden çekilelim" dedi.

Beşiktaş'ın cevabı "İlgilenmiyoruz. Siz alabilirsiniz" oldu. Bunun üzerine Galatasaray bu transferi bitirdi. Abdurrahim Albayrak'ın, bu nedenle Fikret Orman'a teşekkür ettiği belirtildi.

Ayrıca, çıkan Mustafa Pektemek iddiaları hakkında da bir haber yayınlayan Haber Global Tv; "Mustafa Pektemek olayı da doğru. Abdurrahim Albayrak direkt olarak Fikret Orman'ı arıyor ve Pektemek'i soruyor. Beşiktaş, Pektemek için onay veriyor ama ardından Galatasaray vazgeçiyor çünkü Fatih Terim oyuncuyu istemiyor." ifadelerini kullandı.