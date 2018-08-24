Beşiktaş’ın tur umutları İstanbul’a kaldı... UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Partizan deplasmanına çıkan Siyah- Beyazlılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu skor, Kara Kartal için oldukça avantajlı. Zira Sırbistan temsilcisi, tur atlamak için İstanbul’da mutlaka bir gol bulmak zorunda. Beşiktaş hem skor avantajını hem de taraftar desteğini kullanarak rakibini elemeyi hedefliyor. Fenerbahçe ile birlikte Rövanş önümüzdeki hafta oynanacak, tur atlayan taraf Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak. Beşiktaş, turu geçmeyi başarması halinde

Fenerbahçe ile birlikte

Türkiye’yi Avrupa Ligi’nde temsil eden ikinci takım olacak. Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyerek UEFA’da gruplara kalmıştı.