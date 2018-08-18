İsmet Taşdemir: “İstediğimiz her şeyi sahaya yansıttık”

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taşdemir, önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, “Bizim için önemli bir maçtı. Geçen hafta mağlubiyet aldık istediğimiz gibi başlayamamıştık. Bu hafta galibiyet olmalıydı. Oyunun genelinde istediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. İkinci yarı ilk 10 dakika rakip yaptığı baskıda bir pozisyon kaçırdı. Atsalardı farklı olabilirdi. Oyuncularımın ortaya koydukları oyundan çok memnunum. İleriki zamanlar için inşallah daha iyi olacağız” değerlendirmesini yaptı.