İslam Slimani: "Yakında gollerim başlayacak"

Fenerbahçe’nin yeni transferi İslam Slimani, Yeni Malatya deplasmanında sürpriz bir şekilde sahaya 11’de çıkmıştı.

Cocu, Cezayirli öğrencisini sadece 4 antrenman yapmasına rağmen 90 dakika sahada tutarak daha ilk maçta kendisine ne kadar güvendiğini gösterdi. Tecrübeli oyuncu belki gol bulamadı ancak etkili bir oyun sergiledi. OPTA’nın istatistiklerine göre 2. haftada rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isim Slimani (10) oldu.

İslam Slimani, henüz uyum sürecinde olduğunu söyleyerek, “Takıma alışmam bir zaman alabilir. İlk maçımda gol atamadım ama yakında gollerime başlayacağım. Bu hafta yine deplasmana gideceğiz. Kendi taraftarımızın önünde sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.