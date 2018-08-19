İskandinav mitolojisinde geçen Phantomgate duyuruldu

Phantomgate oyunu iki boyutlu, bilmecelerle dolu bir macera ile klasik sıra tabanlı, PVP özellikli RPG savaşlarına getirilmiş benzersiz özelliklere sahip. Hikâyesini zengin İskandinav mitolojisinin geleneklerinden alan oyun, oyuncuların gizemli bilmecelerle dolu egzotik yerlerde fantastik bir maceraya çıkmasını sağlıyor.

Oyuncular, oyunun hikâyesi boyunca cesur ve genç bir Valkyrie olan Astrid'i, annesini çılgın tanrı Odin'in pençelerinden kurtarmak için çıktığı yolculukta takip edecek. Astrid'in yolculuğu ilerledikçe oyuncular, Hayal olarak bilinen eşlikçileri toplayacak, evrimleştirecek ve yaptıkları savaşlarda onlardan faydalanacak.

Eylül 2018’de yayınlanacak

Phantomgate, Eylül 2018 tarihinde tüm dünyada yayınlandığında konsol kalitesinde grafiklere sahip muhteşem platform bölümleri, zorlayıcı bilmeceler, toplanabilir Hayaller ve daha fazlası, Midgard topraklarını araştıran oyuncuları bekleyecek.