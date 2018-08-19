İskandinav mitolojisinde geçen Phantomgate duyuruldu
Netmarble Corporation, bugün iOS ve Android cihazlar için geliştirdiği yepyeni macera RPG oyunu Phantomgate'i yayınladığını duyurdu. Oyuncular, ilhamını İskandinav Mitolojisinden alan oyun için Google Play'den ya da resmi ön kayıt sitesinden kayıt yaptırarak, oyun yayımlandığında aralarında Toprak Özü Kutusu Kademe 1 ve oyun içi parası olarak kullanılan 100 Elmas ve 30 bin Altın kazanacak.
Phantomgate oyunu iki boyutlu, bilmecelerle dolu bir macera ile klasik sıra tabanlı, PVP özellikli RPG savaşlarına getirilmiş benzersiz özelliklere sahip. Hikâyesini zengin İskandinav mitolojisinin geleneklerinden alan oyun, oyuncuların gizemli bilmecelerle dolu egzotik yerlerde fantastik bir maceraya çıkmasını sağlıyor.
Oyuncular, oyunun hikâyesi boyunca cesur ve genç bir Valkyrie olan Astrid'i, annesini çılgın tanrı Odin'in pençelerinden kurtarmak için çıktığı yolculukta takip edecek. Astrid'in yolculuğu ilerledikçe oyuncular, Hayal olarak bilinen eşlikçileri toplayacak, evrimleştirecek ve yaptıkları savaşlarda onlardan faydalanacak.
Eylül 2018’de yayınlanacak
Phantomgate, Eylül 2018 tarihinde tüm dünyada yayınlandığında konsol kalitesinde grafiklere sahip muhteşem platform bölümleri, zorlayıcı bilmeceler, toplanabilir Hayaller ve daha fazlası, Midgard topraklarını araştıran oyuncuları bekleyecek.